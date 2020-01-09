"Укрспецэкспорт" возглавил многолетний гендиректор ISTIL Group

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", передает БизнесЦензор.

Ноздря является депутатом Киевского горсовета, где занимается жилищно-коммунальными вопросами.

Согласно приведенной биографии, до назначения он управлял активами международной группы компаний в Украине, занимался проектами слияния и поглощения. С июня 2017 года возглавлял львовский проект строительства завода по переработке твердых бытовых отходов, финансируемого Европейским банком реконструкции и развития и международными фондами.

Известно, что с 2006 года Ноздря занимал руководящие должности в структурах ISTIL Group бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммада Захура, с 2012 года работал на должности гендиректора группы компаний ISTIL.

До этого Ноздря пять лет работал в компании "Укрспецэкспорт", где обеспечивал выполнение внешнеэкономических контрактов на поставку и ремонт техники.

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Как сообщалось, в октябре 2019 года "Укроборонпром" прекратил действие контракта с руководителем госкомпании "Укрспецэкспорт" Сергеем Проскуркиным.

Напомним, в марте 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали действующего и бывшего директоров госпредприятия "Спецтехноэкспорт", а также еще трех бывших должностных лиц госпредприятия по подозрению в растрате $2,23 млн.

Соломенский суд Киева 6 марта 2019 года арестовал директора "Спецтехноэкспорта" Владислава Бельбаса, установив альтернативную меру пресечения в виде залога в 7 млн грн. Суд также избрал меру пресечения в отношении бывшего диретора госпредприятия Павла Барбула в виде содержания под стражей с возможностью внесения 1,9 млн грн залога.

Уже 8 марта стало известно, что оба топ-менеджера внесли залоги и вышли из СИЗО. При этом суд отказался отстранить Бельбаса от выполнения должностных обязанностей. Он был уволен с должности только в конце октября 2019 года.

Государственная компания "Укрспецэкспорт" является уполномоченным государством посредником в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военного и специального назначения, а также товаров, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.