Лукашенко не согласен с ценами на нефть и газ из России

Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко. передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

По словам Лукашенко, Беларусь не готова покупать топливо по ценам выше мировых.

"Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли", - сказал Лукашенко.

Он также назвал завышенными и цены на газ.

Как сообщалось, поставки нефти из России в Беларусь были приостановлены с начала года, так как стороны не смогли заключить договор на 2020 год после окончания действовавших до 1 января соглашений. Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов. При этом транзит нефти сохраняется. В Минске заявили о намерении искать альтернативные маршруты поставок сырья. С 4 января прокачка нефти из России на белорусские НПЗ была восстановлена.