Крупные налогоплательщики за год перечислили в бюджет 345 миллиардов, – ГНС

Об этом говорится в сообщении ГНС, передает БизнесЦензор.

В разрезе основных налогов в госбюджет поступило:

налог на прибыль – 80,2 млрд грн;

налог на добавленную стоимость – 131,9 млрд грн;

акцизный налог с произведенных товаров – 65,5 млрд грн.

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Офисом, по результатам 2019 года составила 55,7% от налоговых платежей государственного бюджета по Украине. В том числе налог на прибыль – 75%, налог на добавленную стоимость – 54,8%, акцизный налог – 93,7%.