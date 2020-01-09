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09.01.20 18:14

Крупные налогоплательщики за год перечислили в бюджет 345 миллиардов, – ГНС

В течение 2019 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы обеспечен сбор платежей в государственный бюджет в размере 344,8 млрд грн, что на 36,9 млрд грн, или на 12%, больше, чем в 2018 году.

Крупные налогоплательщики за год перечислили в бюджет 345 миллиардов, – ГНС

Об этом говорится в сообщении ГНС, передает БизнесЦензор.

В разрезе основных налогов в госбюджет поступило:

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Офисом, по результатам 2019 года составила 55,7% от налоговых платежей государственного бюджета по Украине. В том числе налог на прибыль – 75%, налог на добавленную стоимость – 54,8%, акцизный налог – 93,7%.

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