Apple признала сканирование всех фотографий в iCloud

Об этом сообщила директор компании по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на инновационной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

По словам Хорват, фотографии обрабатывает специальное программное обеспечение для автоматического поиска изображений сексуального насилия, в том числе для борьбы с распространением детской порнографии.

Хорват не вдавалась в подробности о программном обеспечении, которое использует Apple. Газета The Telegraph полагает, что компания используют технологию, разработанную Microsoft, которая называется PhotoDNA. Она сравнивает изображения с базой данных ранее идентифицированных изображений, используя "хеширование". PhotoDNA позволяет сопоставлять изображения, которые не являются идентичными на цифровом уровне. Ранее, помимо самой Microsoft, об использовании этой технологии сообщали Facebook и Twitter.

Представитель Apple сообщил The Telegraph, что на сайте компании есть положение о политике конфиденциальности, касающееся сканирования изображений.

"В рамках этого обязательства Apple использует технологию сопоставления изображений, которая помогает обнаруживать факты сексуального насилия над детьми и сообщать о них. Как и спам-фильтры в электронной почте, наши системы используют электронные подписи для обнаружения подозрительных изображений", - сообщил представитель компании.