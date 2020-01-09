Инфляция в 2019 году замедлилась до минимума за 6 лет, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

Базовая инфляция в 2019 году составила 3,9%, по сравнению с 8,7% по итогам 2018 года.

В частности, по данным Госстата, в декабре 2019 года потребительские цены, по сравнению с предыдущим месяцев, снизились на 0,2%.

Также в декабре была зафиксирована базовая дефляция на 0,3%, по сравнению с ноябрем 2019 года.

По подсчетам статистического ведомства, на потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились. При этом на 2,4-0,5% снизились цены на мясо птицы, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия. В то же время на 1,7-0,3% подорожали молоко, сметана, сало, сыры, овощи, яйца, масло, говядина, хлеб.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%.

В то же время одежда и обувь подешевели на 3,4%, в частности, одежда – на 3,5%, обувь – на 3,3%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,3% в Госстате пояснили снижением цен на природный газ на 11,2%.

Цены на транспорт в целом снизились на 0,8% из-за удешевления автомобилей на 2,6% и топлива и масел на 1,2%.

Читайте также: Милованов анонсировал пересмотр прогноза развития экономики Украины

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в ноябре 2019 года замедлился до 0,1%, по сравнению с 0,7% в предыдущем месяце. В годовом измерении рост цен замедлился до 5,1% с 6,5% итогам октября.

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%. Однако в конце декабря глава Нацбанка Яков Смолий спрогнозировал, что целевой уровень учетной ставки может быть достигнут уже в 2020 году.

Напомним, инфляция в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8% по сравнению с 13,7% в 2017 году.