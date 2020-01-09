"Газпром" отказался от требований оплатить поставки газа на оккупированный Донбасс, – Витренко

Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Витренко подчеркнул, что соглашение включает споры, возникшие по контрактам 2009 года.

"То есть за период 2009-2019 годов любые поставки на любую территорию, в частности, на территорию, которая сейчас не контролируется украинскими властями, охватываются этими пакетными договоренностями. В договоренностях четко написано, что "Газпром" не может ничего требовать за любые поставки на любые территории в рамках этого контракта дополнительно и "Нафтогаз" не должен ничего платить. По конец 2019 года никакие поставки на неконтролируемые территории никто с украинской стороны не обязан оплачивать", – сказал Витренко.

Топ-менеджер "Нафтогаза" добавил, что также не существует оснований требовать оплаты за поставленный на эти территории газ и после 1 января 2020 года.

"С 1 января нет никаких контрактных отношений между "Нафтогазом" и "Газпромом", которые бы обязывали "Нафтогаз" оплачивать этот газ", – заявил Витренко.

Как сообщалось, 30 декабря 2019 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава правления АО "Газпром" Алексей Миллер подписали контракт на транспортировку российского газа по территории Украины на пять лет с 1 января 2020 года и соглашение об урегулировании (Мировое соглашение). Согласно ему, "Газпром" и "Нафтогаз" отказываются от текущих судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже по контрактам на поставку и транзит газа от 2009 года.

Документ был подписан согласно трехсторонним договоренностям Украина-ЕС-РФ об условиях нового контракта на транзит российского газа, которые были достигнуты в Минске 20 декабря и зафиксированы в соответствующем протоколе заседания.

Согласно им, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,92 млрд долга в исполнение решения Стокгольмского арбитража и подписал контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

В свою очередь, украинская сторона отказалась от иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд за недополученные доходы украинской ГТС. А также отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд) за реализацию монопольного положения.

Напомним, российский "Газпром" в 2018 году поставил на оккупированные территории Донбасса 2,74 млрд куб. м газа по сравнению с 2,43 млрд куб. м за 2017 год.

Ранее в "Газпроме" заявляли, что за эти поставки в 2017 году Украина должна выплатить российской стороне $1,3 млрд.

Однако в конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж, который рассматривал взаимный спор "Газпрома" и "Нафтогаза", указал, что "Нафтогаз" не должен платить за объемы газа, которые были поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

Суд решил, что будущие поставки газа на указанные территории также не должны оплачиваться Украиной до прекращения оккупации. После этого "Газпром" прекратил выставлять счета НАК "Нафтогаз Украины" за поставки газа в оккупированные районы Донбасса.