Завод Коломойского отсудил у "Приватбанка" добровольно выплаченные НБУ 22 миллиона долга (обновлено)

Соответствующее решение Хозяйственный суд Киева принял 17 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно судебным материалам, "Никопольский завод ферросплавов" передавал в залог для НБУ движимое имущество (тепловозы, полувагоны) стоимостью 40 млн грн. Соответствующее обременения были сняты после выплаты поручителем для кредитора 21,85 млн грн, как это было предусмотрено мировым соглашением.

По данным "Приватбанка", его долг перед НБУ по рефинансированию на 1 декабря 2019 года составил 7,7 млрд грн (тогда как на начало 2017 года – то фактически сразу после национализации – 18 млрд грн).

В свою очередь "Приватбанк" подал апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева от 17 декабря 2019 года о частичном удовлетворении иска "Никопольского завода ферросплавов", сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщали в НБУ, указанные 21,85 млн грн соответствуют рыночной стоимости имущества (64 единицы железнодорожного подвижного состава - тепловозы, полувагоны), которое "Никопольский завод ферросплавов" передавал в залог для Нацбанка.

НБУ заявлял, что инициатором мирового соглашения был "Никопольский завод ферросплавов", и оно предусматривало возможность погашения суммы обязательств в течение 12 месяцев равными частями без комиссии. Однако завод досрочно погасил всю эту задолженность 6 сентября.

Уже 20 сентября работники "Никопольского завода ферросплавов" пикетировали главный офис "Приватбанка", заявляя об отсутствии у предприятия средств для выплаты зарплат из-за выполнения мирового соглашения. В ноябре-декабре работники завода также участвовали в митингах под Нацбанком в Киеве.

В этом контексте НБУ отмечал, что "любые заявления о невозможности выплаты зарплаты работникам АО "Никопольский завод ферросплавов" через выполнение обязательств перед Национальным банком согласно решению суда являются безосновательными и манипулятивными и является следствием безответственной политики руководства предприятия, а организация пикета "Приватбанка", который не является стороной мирового соглашения между Национальным банком и АО "Никопольский завод ферросплавов", является провокацией и попыткой давления на банк".

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Напомним, НБУ сообщал об еще одном мировом соглашении с имущественным поручителем "Приватбанка" по рефинансированию – ООО "Арлан" (конечные бенефициары – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов). Предмет ипотеки в этом случае – недвижимость в Днепре. По мировому соглашению, ООО "Арлан" должно выплатить Нацбанку 17,35 млн грн.

Кроме того, 31 октября Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил еще одно мировое соглашение между Национальным банком Украины (НБУ) и АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ), которое является имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ "Приватбанк".

В 2018 году Нацбанк подал 148 исков против бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей о взыскании около 10 млрд грн (по кредитам рефинансирования 2008-2015 годов).

Ранее НБУ сообщал, что суды уже приняли 21 решения в его пользу об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "Приватбанка" на 1,2 млрд грн, 18 из которых вступили в законную силу, а исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного выполнения.