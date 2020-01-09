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09.01.20 20:59

Twitter может ввести ограничение на количество ответов на твит

Twitter Inc. заявила, что в начале этого года будет тестировать новые функции, которые позволят пользователям контролировать, кто может отвечать на их твиты. Это должно помочь ограничить злоупотребления и преследования на платформе.

Twitter может ввести ограничение на количество ответов на твит

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что социальные медиакомпании находятся под давлением, чтобы решить проблему притеснений на своих сайтах, что часто происходит в незапрашиваемых ответах, адресованных женщинам и меньшинствам, а главный исполнительный директор Twitter Джек Дорси пообещал с 2018 года увеличить "здоровье" публичных разговоров.

"Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности, участвуя в разговоре в Twitter, давая им больше контроля над разговорами, которые они начинают", - говорится в сообщении компании.

В конце прошлого года компания запустила функцию, позволяющую пользователям скрывать определенные ответы на свои твиты в рамках своих усилий по очистке оскорбительного контента и стремлении сделать платформу более удобной для пользователей.

В презентации на ежегодной конференции CES tech компания изложила свои планы.

В соответствии с презентацией, пользователи смогут выбрать четыре различных параметра для ответов: глобальный, который позволит любому человеку отвечать, группа, которая позволит отвечать людям, за которыми пользователь следит или упоминал; панель, или люди, упомянутые в твите, и заявление, или вообще полностью ограничить ответы.

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