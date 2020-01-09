Компании Коломойского пытаются через суд избавиться от долгов перед "Приватбанком" на 110 миллиардов

Как отмечает Finbalance, тогда за счет полученных займов в банке под 10,5% годовых эти фирмы на основании преимущественно договоров поручительства погасили задолженность "старых" заемщиков, предоставив в обеспечение менее качественное (по оценкам государственных менеджеров "Приватбанка") залоговое имущество, передает БизнесЦензор.

Теперь эти фирмы-должники "Приватбанка" (всего их было 36) просят суд признать недействительными соответствующие договоры поручительства, а также сопроводительные кредитные договоры.

Как отмечает издание, в конце 2017 года - начале 2018 года ряд фирм из этих 36 добились в судах признания недействительными дополнительных договоров, которые предоставляли право для банка требовать у заемщиков досрочного возврата займов (уже в 2017 году). Таким образом, фактически тогда суды разрешили должникам "Приватбанка" пользоваться кредитами до 2026 года. Как следует из судебных материалов, объем задолженности по этим процессам как минимум 70 млрд грн.

В декабре 2017 года Генпрокуратура подала несколько исков к указанным должникам "Приватбанка" о взыскании с них миллиардных долгов. Однако в конечном итоге Генпрокуратура отозвала свои исковые заявления по настоянию Минфина и "Приватбанка", которые тогда высказывали мнение, что иски ГПУ в украинских судах могут повредить судебным процессам в Лондоне, где у государства больше шансов добиться взыскания задолженности с заемщиков.

В декабре 2019 года заместитель главы правления "Приватбанка" Галина Пахачук рассказала, что сформированный до национализации банка корпоративный портфель кредитов на сумму около 250 млрд грн практически не обслуживается.

При этом основную долю в "токсическом" портфеле имеет упомянутая выше "группа 36": кредиты 36 компаниям на 126 млрд грн по номиналу и 148 млрд грн с учетом накопленных процентов. Как отмечалось, по этой группе нет всей необходимой документации, номинальные процентные ставки низкие (около 10%), а дополнительные выплаты, за прописанными в дополнительных соглашениях формулами, суды признали незаконными на 18 млрд грн.

Пахачук отметила, что для государства национализация "Приватбанка" обошлась в 198 млрд грн: вклад в капитал на 155 млрд грн в виде гособлигаций, а остальные – полученные банком по этим бумагам процентные выплаты от Минфина.

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Как сообщалось, ранее журналисты программы "Схем", ссылаясь на проект доклада аналитиков из Ernst&Young о финансовом состоянии "Приватбанка" незадолго до национализации, сообщали, что в ходе реструктуризации кредитного портфеля задолженность 170 предыдущих заемщиков была переведена более чем на 30 новых, которые стали должны банку более 110 млрд грн. При этом новые должники имеют признаки фиктивности. По адресам регистрации этих фирм, их учредителей и руководителей журналисты никого не застали.

В своем интервью глава НБУ Валерия Гонтарева также назвала фиктивной проведенную в октябре-ноябре 2016 года реструктуризацию портфеля "Приватбанка", объем которой по результатам пост-аудита оценивается в 137 млрд грн.