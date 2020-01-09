"Укрзализныця" закупила газ на сотни миллионов без тендеров (обновлено)

Об этом сообщают Наші гроші, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в декабре ООО "Укр Газ Ресурс" от "Укрзализныци" без тендера получило 17,82 млн грн за газ и еще полмиллиона за его прокачку.

Как отмечает издание, "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" является заказчиком в понимании закона. Следовательно, согласно ст. 2 закона" О публичных закупках", контракт с поставщиком товара на сверхпороговые суммы он должен заключить исключительно по результатам открытых торгов.

Однако в ProZorro нет никаких данных о любом соглашении между "ЦОВ" и "Укр газ ресурсом". Таким образом, есть нарушение которое должно было бы привести к штрафу в размере от 700 до 1000 необлагаемых минимумов по ст. 164-14 КУАПП.

"Укрзализныци" в последние годы получала топливо от ООО "Юг-газ" и ООО "Скела Терциум", с которыми установили контрактные отношения еще во времена бумажного "Вестника госзакупок". Из того же "Spending" стало известно, что в прошлом году эти фирмы получили без тендера 68,08 млн грн и 117,91 млн грн соответственно.

Согласно данным ProZorro, с 2016 года "Укрзализныця" шесть раз пыталась объявить серии закупок газа, однако во всех случаях тендеры отменялись.

Сейчас намечена очередная попытка закупить газ на 2020 год на сумму 876 млн грн, которую уже заблокировали жалобами в АМКУ сразу несколько жалобщиков ("Торговый Дом Сокар Украина", "Тех пром газ", "Центральный энергетический контрагент", "Газэнерго-Трейд").

ООО "Укр Газ Ресурс": с 2017 года среди учредителей компании числился виргинский офшор Roldana Traiding Ltd. В прошлом году ГАСУ обратила внимание, что этот офшор не внес в госреестр своего бенефициара. После этого долю нерезидента выкупил некий Андрей Кучков.

Roldana Traiding Ltd фигурировало в решении АМКУ 017 года № 225-р, которым комитет разрешил компании кипрской фирме Brociti Investments Limited из группы Николая Злочевского Burisma приобрести акции другого офшора Diloretio Holdings Ltd.

ООО "Скела Терциум": владельцами являются Сергей Непомящий (руководитель фирмы) и Евгения Федорович, сестра жены полтавского бизнесмена Сергея Белашова.

ООО "Юг-газ" : ныне учредителями являются кипрская фирма "Оланарио Венчерз Лимитед", ООО "КУА "Юг-Инвест" и ООО "Дистрибуционная сервисная компания". Бенефициаром указан Евгений Гиндин.

Ранее учредителями были ПАО "Одессагаз" и виргинский офшор "Клинтел-Гас Лимитед". Конечным бенефициаром значился одесский адвокат Михаил Партикевич-бизнес-партнер владельца "Одессагаза" Игоря Учителя.

В свою очередь в пресс-службе "Укрзализныци" позднее заявили, что Департамент экономической и информационной безопасности компании в декабре прошлого года начал служебное расследование по факту закупки газа на основании счетов без тендерных процедур и заключенных договоров.

"Исследуются обстоятельства проведения этих платежей, причины, устанавливаются ответственные лица. О результатах проверки будет проинформирована общественность, а виновные – привлечены к ответственности. Кроме того, будет проведена проверка законности всех закупок природного газа компанией в течение всего прошлого года", – пообещали в компании.