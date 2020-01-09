Китай впервые разрешит добывать нефть иностранным компаниям

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на Reuters, передает БизнесЦензор.

По мнению отраслевых аналитиков, новая углеводородная политика Китая, скорее всего, не вызовет немедленный интерес со стороны международных буровых компаний из-за общего низкого качества углеводородных ресурсов Китая.

С 1 мая 2020 года иностранные фирмы, зарегистрированные в Китае с чистыми активами не менее 300 млн юаней ($43 млн), смогут участвовать в разведке и добыче нефти и газа. Аналогичные правила также будут применяться к отечественным компаниям. Об этом министерство природных ресурсов заявило на пресс-конференции.

"Китай ускоряет реформу [нефтегазового] сектора из-за растущих опасений по поводу [своей] энергетической безопасности. В центре внимания этой реформы оживление отрасли путем диверсификации участников, включая иностранных и частных инвесторов", - сказал аналитик из IHS Markit Чжу Куньфэн.

В настоящее время Китай импортирует 70% перерабатываемой нефти и почти половину потребляемого страной природного газа. При этом государственные фирмы сражаются с иностранными конкурентами за увеличение запасов и добычи за пределами Китая на фоне растущих геополитических рисков.

Ранее международные компании могли входить в нефтегазовую отрасль Китая только через совместные предприятия или через сотрудничество с местными, преимущественно государственными компаниями, такими как Китайская национальная нефтяная компания (China National Petroleum Company - CNPC), China Petrochemical Corp (Sinopec) или их официальными "дочками".

Разрешения на добычу полезных ископаемых будут действительны в течение 5 лет при первоначальной регистрации и могут быть продлены еще на 5 лет. При подаче заявок на продление, правительство автоматически сократит площадь зон добычи/разведки на 25% от первоначально зарегистрированного уровня, добавило министерство.

Новое правило сокращения размеров площадей фактически заставит государственные фирмы, которые контролируют бóльшую часть потенциальных нефтегазовых месторождений, уступить часть своих площадей, заявил правительственный чиновник, участвующий в реформе.

"По сравнению с предыдущими мерами по выполнению геологоразведочных работ, новое правило делает передачу площади обязательной и более эффективной", - добавил чиновник.

Но по мере того как глобальные отраслевые компании ограничивают свои расходы после нефтяного кризиса 2014 года, а такие потребители углеводородов, как Индия и Малайзия, также пытаются улучшить условия для привлечения инвестиций, предпринимаемая китайскими властями реформа может не привлечь немедленного притока иностранных инвестиций.

Китайские крупные компании также использовали большинство лучших активов на суше и на море, поскольку из-за сложной геологии недостаточно изученные трудноизвлекаемые ресурсы, такие как сланцевая нефть и сланцевый газ. Кроме того, они являются дорогостоящими для разработки.

"[Новая отраслевая] политика может оказаться запоздалой, поскольку все привлекательные активы уже заняты", - сказал промышленный советник одной из европейских нефтегазовых фирм, базирующийся в Пекине.

Скорее всего, к реализации новых планов китайского руководства будут привлекаться местные независимые компании, такие как поставщики отраслевых услуг или фирмы, имеющие некоторый опыт разведки за рубежом, сказал Чжу из IHS.

В рамках реформы министерство природных ресурсов Китая заявило, что лицензии на все минеральные ресурсы будут выдаваться на основе конкурсных и тендерных торгов. Исключение будет сделано для редкоземельных и радиоактивных минеральных ресурсов - в этой сфере лицензии на добычу по-прежнему будут строго контролироваться государством.

Как сообщалось, ноябре 2019 года Китай импортировал беспрецедентные 11,18 млн баррелей сырой нефти в сутки, побив тем самым рекорд в 10,77 млн баррелей в сутки, который США установили в июне 2005 года.