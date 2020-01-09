Капитализация Tesla превысила стоимость General Motors и Ford вместе взятых

В среду акции Tesla подорожали почти на 5%, завершив торги на рекордной отметке в $492,14 за акцию, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Таким образом капитализация производителя электрокаров достигла $89 млрд, тогда как рыночная стоимость General Motors составляет $50 млрд, а Ford – $37 млрд.

Как отмечает агентство, за последние три месяца акции Tesla выросли более чем в два раза благодаря сильной отчетности за третий квартал, прогрессу на новом заводе в Китае и лучшим, чем ожидалось, поставкам в четвертом квартале.

В то же время стоимость акций GM за последние 12 месяцев почти не изменилась, а бумаги Ford подорожали на 10%.

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При этом как GM, так и Ford в прошлом году поставили свыше 2 миллионов машин только в США, а мировые поставки Tesla составили всего 367,5 тыс. автомобилей.

Акции Tesla получили рекомендацию "продавать" от 13 из 33 аналитиков Уолл-стрит, 11 рекомендуют "покупать" бумаги компании, и 9 придерживаются "нейтральной" оценки, по данным Refinitiv.