Расследование причин крушения самолета МАУ в Иране поручено Нацполиции

Об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Представитель министерства напомнил, что причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов стран регистрации воздушного судна и разработчика воздушного судна.

С украинской стороны будет участвовать Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Бюро может привлекать к работе, при необходимости, другие государственные и правоохранительные органы.

"В связи с тем, что борт принадлежит Украине, а среди пассажиров были граждане Украины, согласно решению Офиса генерального прокурора Украины по факту трагедии начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Расследование поручено следователям Национальной полиции Украины", – сообщил Шевченко.

Представитель МВД пояснил, что правоохранительные органы Украины могут это делать в нормах ч.2 ст.4 Уголовного процессуального кодекса, а именно: "Уголовное процессуальное законодательство Украины применяется также при осуществлении производства по уголовным преступлениям, совершенным на территории дипломатического представительства или консульского учреждения Украины за рубежом, на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами Украины под флагом или с опознавательным знаком Украины, если это судно приписано к порту, расположенному в Украине".

Шевченко отметил, что такие же уголовные производства могут начать и в других странах, чьи граждане погибли. Это делается для того, чтобы, кроме проведения следственных действий, на законных основаниях собрать у родственников погибших ДНК-материалы для идентификации погибших, а потом легально приобщить их к международному следствию

Кроме этого, украинская сторона будет проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета, в случае, если иранская сторона допустит следователей и экспертов к обломкам самолета.

Шевченко добавил, что в правительственную группу, которая отправилась в Иран, вошли следователи Национальной полиции и эксперты-криминалисты МВД Украины (проектирования, производства и испытания летательных аппаратов).

На территории Ирана специалисты МВД (криминалисты, биологи-генетики, судебно-медицинские эксперты) могут быть привлечены к поиску вещественных доказательств, а также готовы предоставлять консультации.

На территории Украины представители министерства будут отвечать за проведение следственных действий по проверке технических характеристик борта, процедуры закупки и сервисного обслуживания, состояния экипажа, количества часов полета, проведение инструктажей, а также организацию отбора биологических образцов у близких родственников погибших с целью идентификации.

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Как сообщалось, 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпело крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Крушение произошло через несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по возглавляемым США силам в Ираке, что вызвало подозрения о том, что самолет, возможно, был поражен при обстрелах.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна. В МАУ подчеркивали, что судном управляли опытные пилоты, а последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом проводилось 6 января 2020 года.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному времени. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения.

По данным иранских властей, на борту находились 146 граждан Ирана, 10 – Афганистана, 11 украинцев, 5 канадцев и четыре шведа, хотя жертвы могли также иметь гражданство других стран.

По сообщению украинских властей, среди жертв были 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, три немца и три британца. Маршрут Тегеран-Торонто через Киев часто используется канадцами иранского происхождения в связи с отсутствием прямых рейсов.

После этого Украину запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января и объявила траур.