Через Украину проехал первый контейнерный поезд из Китая в ЕС

Об этом в Facebook написал глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор.

"39 часов и 54 минуты по территории Украины ехал первый контейнерный поезд из Китая в Евросоюз", - сообщил Кравцов.

Поезд ехал широкой колеей LHS без перегрузки на границе. "Встречали его коллеги в польском Славкуве", - добавил Кравцов.

По данным главы "Укрзализныци", маршрут "Китай-ЕС" транзитом по Украине является "надежным, дешевым и удобным для всех участников этого логистической цепи".

"А этот поезд - хороший знак и первая важная ласточка в организации масштабных проектов с Китаем и Средней Азией для "Укрзализныци", - добавил он.

"По техническим моментам: контейнерный поезд выехал из китайского Сианя до Славкуве, в пути - 12 дней. Сиань является бывшей столицей Китая, здесь начинался исторический Шелковый Путь. Население - 13 млн, и это один из самых развитых сухих портов и логистических центров Нового шелкового пути", - написал Кравцов.