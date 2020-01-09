Оператор ГТС готовит road show для поиска новых клиентов для хранения газа в Украине

Об этом на пресс-конференции сообщил глава ОГТСУ Сергей Макогон, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С этого года у нас действует услуга транзита на короткие расстояния. Это дешевая стоимость доставки газа от границы до ПХГ и обратно. Это уже работает, и мы надеемся, что этот сезон закачки, который начнется в апреле, активно продемонстрирует интерес к данному направлению. Со своей стороны мы планируем с оператором ПХГ ряд совместных road show, где будем активно эту услугу показывать и предлагать нашим европейским партнерам", – сказал Макогон.

Глава нового оператора ГТС напомнил, что по состоянию на конец 2019 года, на пике периода закачки, в ПХГ Украины находилось порядка 2,4 млрд кубометров природного газа, принадлежащего нерезидентам.

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Как сообщалось, летом 2017 года "Укртрансгаз" объявил об открытии таможенного склада для украинских и иностранных поставщиков газа на базе 10 газохранилищ, который предоставил возможность трейдерам 1095 дней (три года) хранить природный газ без уплаты налогов и таможенных сборов при дальнейшей транспортировке природного газа с территории Украины.

После почти двух лет подготовки "Укртрансгаз" в апреле 2019 года начал активно предлагать нерезидентам услугу хранения газа в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад".

В середине апреля 2019 года Украина внесла изменения в Кодекс ГТС, предусматривающие, среди прочего, создание новой услуги "транспортировка на короткие дистанции". Услуга позволяет трейдерам завозить газ для закачки в украинские подземные хранилища.

В последние годы украинские хранилища объемом 31 млрд куб. м были загружены всего на 50%. В связи с этим оператор ГТС Украины начал предлагать услуги хранения иностранным трейдерам, в первую очередь, из соседних стран, где существует дефицит газовых хранилищ – Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Молдова.