Зеленский пригласил Швецию к расследованию крушения самолета МАУ в Иране

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача – узнать правду. Это главное", – сказал Зеленский и пригласил Швецию присоединиться к расследованию.

Зеленский выразил соболезнования и передал слова поддержки родным и близким граждан Швеции, погибших в результате авиакатастрофы в Иране.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции о гражданской авиации.

Он напомнил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.

Напомним, 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпело крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному времени. Как сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта, все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения. По данным иранских авиационных властей, 147 пассажиров самолета были иранцами, тогда как по данным украинского МИДа, 9 членов экипажа были гражданами Украины, среди пассажиров также были двое украинцев и граждене Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

По словам главы Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, которые цитируют местные СМИ, авиационные власти страны отказываются передавать "черные ящики" потерпевшего крушение самолета американской компании-производителю Boeing.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна.

По данным сайта отслеживания рейсов FlightRadar, рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, который должен был вылететь в 5:15, был задержан на час и вылетел в 6:12 по местному времени. Лайнер должен был приземлиться в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) в 8:00 по киевскому времени.

После этого Украину запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января.

9 января в Украине объявлен траур в связи с авиакатастрофой.