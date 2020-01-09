БизнесЦензор

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09.01.20 13:36

Почти 14% украинцев продолжают использовать российские сервисы электронной почты

По данным исследования "Приватбанка", 13,7% электронных почтовых ящиков украинцев находятся на российских почтовых сервисах.

яндекс

Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает БизнесЦензор.

Большинство украинцев пользуются электронными почтовыми ящиками глобального сервиса Gmail, сообщили в "Приватбанке", где проанализировали более 6,5 млн электронных адресов клиентов.

"За последние 5 лет доля Gmail в Украине выросла втрое за счет отказа украинцев от использования российских почтовых служб", - сообщает "Приватбанк"

По данным исследования, в начале января 2020 года 67,2% всех e-mail украинцев приходится на сервис Gmail. Украинскими компаниями электронной почты пользуются 13% жителей страны, а 13,7% e-mail украинцев – российские почтовые сервисы.

Для сравнения: в январе 2015 года 64% всех e-mail украинцев приходилось на российские почтовые сервисы, украинскими компаниями электронной почты пользовались 14% жителей Украины и примерно столько же было пользователей Gmail.

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