Минцифры предложило новую систему налогообложения для IT-компаний

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Еще в сентябре была сформулирована идея создать пятую группу ФЛП для IТ-специалистов. Однако почти сразу и эксперты, и рынок выступили против подобной идеи. Ведь это нарушало и принципы равенства налогоплательщиков, и не устраняло никаких рисков в системе… Мы предлагаем обсудить единый налог для юридических лиц без ограничения оборота. Мы предлагаем установить его на уровне 4-7%", – сообщил Борняков.

По словам заместителя министра, это предложение не является окончательным и еще будет обсуждаться с участниками рынка.

"Нет, мы не уверены, что это единственное правильное решение. Но, проведя часа анализа, считаем это лучшей идеей, которая позволит буквально создать индустрию, в которые будет работать не 200 тысяч юридически не связанных между собой ФЛП, а полноценные прозрачные компании", – пояснил чиновник.

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Борняков уточнил, что согласно предложенному режиму юридические лица-экспортеры услуг будут платить единый налог, и станут налоговым агентом для сотрудника, оплачивая 2 ЕСВ и военный сбор.

Такой налоговый режим предложено применить к IT-компаниям с количеством сотрудников более 10 человек, у которых доля экспорта в прибыли составляет более 75%, доля зарплатного фонда в себестоимости превышает 75%, а средняя зарплата установлена на уровне не менее 5 минимальных.

Ожидается, что введение такого налогового режима создаст легальные условия труда для отрасли, а также сделает ее более привлекательной для инвестиций, создав прозрачную понятную корпоративную структуру IT-компаний.

"В то же время модель сохраняет механизм обеспечения социальных гарантий работников и не увеличивает налоговую нагрузку и администрирование. Ведь с одной стороны для IТ-компаний вводится налог и отчетность, а с другой – мы отменяем ряд налогов для работников", – отметил Борняков.