Экспорт зерновых достиг 31,7 миллиона тонн

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпотребслужбы Украины сообщает БизнесЦензор.

Экспортировано почти 15 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - более 11,7 млн тонн, фуражной – более 3,2 млн тонн), ячменя - 3, 6 млн тонн, кукурузы - почти 12,8 млн тонн.

За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 24,8 млн тонн зерновых, в частности, 10,8 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной – 6,7 млн тонн и фуражной пшеницы 4,1 млн тонн), ячменя - более 3 млн тонн, кукурузы – 10,4 млн тонн).

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано почти 5 млн тонн масличных культур, за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 3,2 млн тонн масличных культур.