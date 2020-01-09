Представитель МВФ в Украине объяснил рост курса гривни

Об этом со ссылкой на Еспресо сообщает БизнесЦензор.

"Трудно определить главный фактор, который к этому привел. Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей", - сказал Люнгман.

Он также считает, что на рост курса гривны повлияло то, что цены на традиционные товары украинского экспорта остаются высокими, а цены украинского импорта, например, на газ, уменьшаются.

"Два года подряд невиданного урожая - это также приводит к удорожанию национальной валюты. И да, правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, повысило спрос на эти бумаги", - считает представитель МВФ.

По словам Люнгмана, подорожание гривны является выигрышем для украинских потребителей, которые покупают импортные товары.

"Для потребителей, которые имеют целью приобрести импортные товары - это выигрыш. Поскольку эти товары для них будут дешевле. Это именно для компаний, которые хотели бы обновить свои производственные фонды и, если они импортные, то приобретение этих импортных производственных фондов будет дешевле. Украинские домохозяйства, включают тепло или газовую конфорку на кухне, также чувствуют, что газ – подешевел", - сказал Люнгман.

Он указал, что украинские экспортеры, когда конвертируют свою валютную выручку, уменьшают выручку в гривнах.

"Проблема не в валютном курсе, по моему мнению, и проблема не в подорожании национальной валюты, как таковой. Проблема в том, что в Украине еще недостаточно развиты страховые механизмы, которые могли бы обеспечивать украинские экономические агенты. Иными словами, им могли бы воспользоваться украинские экономические агенты для того, чтобы зафиксировать на приемлемом для серверов тот или иной курс. Этот механизм, пока что в украинской экономике не распространен, и стоило бы обратить внимание на его введение", - добавил представитель МВФ.