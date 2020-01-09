Снижение транзита газа связано с ожиданиями отсутствия контракта, – Витренко

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"С начала этого месяца объемы транзита значительно упали, потому что и "Газпром", и "Нафтогаз", и европейские потребители ожидали, что с 1 января не будет транзита, поэтому не были готовы полностью загружать систему", - сказал Витренко.

В то же время Витренко напомнил, что согласно достигнутым договоренностям "Газпром" оплачивает резервирование мощностей ГТС Украины вне зависимости от их использования.

Как сообщалось, транзит природного газа через ГТС Украины 1 января 2020 года составил 49,3 млн куб. м, что в 5,3 раза меньше среднесуточного показателя за декабрь 2019 года (261 млн куб. м), или 4,5 раза ниже по сравнению с 31 декабря (220,1 млн куб. м). В то же время по состоянию уже на 8 января транзит превысил 100 млн куб. м в сутки.

Заключенный в 2009 году транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпромом" истек в 9:00 1 января 2020 года. Новый договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.