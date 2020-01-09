Эффект для Украины от транзита газа за 5 лет составит 150 миллиардов, – оператор ГТС

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику в течение пяти лет, помимо доходной части от самого транзита, составит порядка 150 млрд грн", - сказал он.

Было отмечено также, что благодаря сохранению транзита, в частности, не будут в разы увеличены тарифы на вход в газотранспортную систему для добывающих компаний, что в свою очередь повлечет последующую экономию средств промышленностью и населением страны. Тариф на вход в ГТС Украины также влияет на конечную стоимость импортируемого страной газа.

"То есть только около $1 млрд добывающие компании смогут инвестировать в свое развитие и наращивание добычи украинского газа", - сказал Макогон.

При этом суммарный доход ОГТСУ от за пять лет составит около 115 млрд грн, и большая его часть будет покрыта за счет транзитной составляющей.

Как сообщалось, ранее "Оператор ГТС Украины" сообщил, что с 7:00 1 января предприятие выполняет все заявки "Газпрома" в полном объеме, а именно транспортирует газ из РФ в страны ЕС и Молдовы в режиме 35-45 млн кубометров в сутки, что, однако в несколько раз меньше среднесуточных объемов в декабре 2019 года.

При этом в ОГТСУ отметили, что полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м.

"Это подтверждает очевидные преимущества принципа "качай или плати", который ранее был введен в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами", – отмечали в компании.

"В связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме. То есть потребители в восточных и южных регионах Украины получают газ из ПХГ по газопроводу "Союз" в направлении "запад-восток". Следовательно, предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали", – уточнили в ОГТСУ.

Напоминаем, ранее "Нафтогаз Украины", "Оператор ГТС Украины" и "Газпром" подписали 5-летний контракт на транзит газа в ЕС.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".