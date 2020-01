Бывшее руководство оспорило в суде национализацию "Приватбанка"

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

С аналогичными исками в суд в конце декабря 2019 года обратились и другие бывшие топ-менеджеры "ПриватБанка", которые также владели миноритарными пакетами акций финучреждения - экс-первый заместитель главы правления Тимур Новиков (1,3625%), экс-первый заместитель главы правления Олег Гороховский (0,3236%), экс-первый заместитель главы правления Владимир Яценко (0,3229%), экс-заместитель главы правления Татьяна Гурьева (0,2422%), экс-заместитель главы правления Людмила Шмальченко (0,1614%) и другие.

Как следует из судебных материалов, бывшие руководители "Приватбанка" оспаривают операцию bail-in - принудительной конвертации их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабря 2016 года во время национализации банка, а затем в конце концов со всеми "старыми" акциями банка (всего - 100%) были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн.

В 2017-2018 годах указанные экс-топы "Приватбанка" уже обращались с исками к государству в Печерский райсуд Киева, однако тогда суд отказался рассматривать соответствующие исковые заявления.

В декабре 2019 года по искам к "Приватбанку" и Министерству финансов в Хозсуд Киева обратилась также ряд компаний, средства которых тоже попали под bail-in. Речь идет об ООО "Финансовая компания "Финилон", ООО "Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн", ООО "Партнер-Экспо", ООО "КС Групп", ООО "Реватис", ООО "Сонг", ООО "Управляющий администратор пенсионных фондов "Паритет", Hangli International Holdings Limited, Craentex Investments LTD, Veliona Trading LTD, Hetterington Group LTD, Saviento Investments LTD, Birgminton Investing Inc и т.п.

В октябре 2019 года ХозсудКиева остановил производство по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments LTD к Министерству финансов о возвращении им акций "ПриватБанка" до вступления в законную силу решения по другому делу, в рамках которого Окружной админсуд Киева по требованию Коломойского признал незаконной национализацию "Приватбанка".