БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
08.01.20 20:28

Chevron покупает австралийскую топливную Puma Energy за $425 миллионов

Chevron Australia Downstream Pty Ltd (100%-я структура Chevron Corporation) подписала соглашение с Puma Energy Asia Pacific B. V. О приобретении Puma Energy (Australia) Holdings Pty Ltd за $425 млн.

chevron

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Chevron, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Puma Energy (Australia) Holdings Pty Ltd и ее дочерние компании владеют сетью станций технического обслуживания в Австралии, коммерческим и промышленным топливным бизнесом, терминалами по импорту на морском побережье и складами топлива.

"Это приобретение обеспечит Chevron стабильный рынок сбыта продукции наших совместных нефтеперерабатывающих предприятий в Азии и создаст основу для устойчивого роста прибыли", - приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента Chevron по вопросам переработки и химической промышленности Марка Нельсона.

Ожидается, что сделка по приобретению Puma Energy (Australia) Holdings Pty Ltd завершится в середине 2020 года при условии одобрения регуляторами и соблюдения обычных условий закрытия сделки.

Puma Energy представлена в 47 странах на шести континентах, имеет около 3000 торговых точек, присутствует в более чем 80 аэропортах и располагает сетью из 100 складских терминалов. Региональные офисы компании расположены в Йоханнесбурге (Южная Африка), Сан-Хуане (Пуэрто-Рико), Таллинне (Эстония) и Сингапуре.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100