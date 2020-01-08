Минобороны подало иск к строителю Шулявского моста на 600 миллионов

Соответствующая информация обнародована в Едином государственном реестре судебных решений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Из искового заявления следует, что компания нарушила условия контрактов от 14 сентября 2018 года и 17 мая 2018 года, не выполнив обязательств перед Минобороны по реконструкции складов боеприпасов.

Как сообщалось, ранее ООО "Североукраинский строительный альянс" стало победителем тендера на проведение реконструкции столичного Шулявского путепровода на сумму 600 млн грн, которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася. В ноябре 2019 года фирме выделили еще 227,67 млн грн на проведение этих работ.

В июле АМКУ оштрафовал ООО "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецстрой-Плюс" на 112 млн грн (по 56 млн на каждую из компаний) за сговор действий на тендере на реконструкцию Шулявского моста.

Читайте также: Компания Микитася тайно получила 695 миллионов на строительство военных хранилищ. ВИДЕО

Киевский "Северо-украинский строительный альянс" принадлежит Андрею Якусевичу, который был внештатный помощником экс-нардепа из "Воли народа" и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася.

19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент", не назвав покупателя и стоимость сделки.

В октябре Микитася арестовали по подозрению в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии. Впоследствии он вышел из СИЗО, поскольку за него внесли залог в 80 млн грн.