Tesla начала массовые поставки Model 3 с шанхайского завода

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Первые 15 автомобилей с шанхайского завода были переданы его сотрудникам 30 декабря.

Глава компании Илон Маск заявил, что Tesla планирует запустить на заводе в Китае производство электрического кроссовера Model Y.

Некоторые аналитики полагают, что Gigafactory 3, первый завод в Китае, полностью принадлежащий иностранной компании, изменит ситуацию на рынке электромобилей в стране, пишет газета Financial Times. Продвижение Tesla на китайском рынке также ставит автопроизводителей перед выбором: активизировать планы по производству электромобилей или подождать улучшения ситуации на рынке.

Ставки автопроизводителей на китайский рынок электромобилей выглядят рискованными из-за снижения продаж автомобилей в Китае. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) падали в ноябре пятый месяц подряд. Аналитики ожидают сохранения этой тенденции в 2020 году.

Эксперты, в частности, ставят под сомнение стратегию иностранных компаний, создающих совместные предприятия с китайскими производителями электромобилей. Речь идет, например, о совместном предприятии Volkswagen и китайской компании JAC Motors. Как отмечает бывший руководитель исследований азиатского авторынка в Macquarie Group Дженет Льюис, для немецкого автопроизводителя было бы целесообразнее запустить в Китае продажу своих электромобилей серии ID.

Некоторые производители столкнулись с трудностями при получении разрешения на производство. По этой причине было приостановлено создание совместного предприятия китайской компании Zotye и американской Ford, о котором было объявлено в 2017 году. Spotlight Automotive, совместное предприятие немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke (BMW) и китайской Great Wall Motor, также ожидает выдачи лицензии. Однако BMW уверен, что производство электрических моделей Mini удастся начать в 2022 году.

В то же время, по мнению основателя консалтинговой компании ZoZo Go Майкла Данна, квоты на продажи электромобилей в Китае, которые достигнут 25% в 2025 году, заставляют автопроизводителей ускорить реализацию проектов по их производству.

Крупные производители, такие как Volkswagen и Ford, могут столкнуться с наибольшими проблемами из-за резкого падения спроса на обычные автомобили. Некоторые эксперты полагают, что спрос среди обеспеченных слоев населения Китая на фирменные электромобили также будет недостаточно высоким, чтобы оправдать крупные инвестиции.