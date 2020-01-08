БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
08.01.20 19:56

"Метинвест" Ахметова увеличит площадь Ингулецкого ГОКа за счет 340 га сельхозземель

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК, Кривой Рог), входящий в группу "Метинвест", планирует перевести 344,7 га земельных участков сельскохозяйственного назначения в промышленное пользование.

ингок

Согласно проекту ИнГОКа, общая площадь 77 земельных участков – 344,7 га, из которых нового землеотвода 305,93 га, за счет существующего землеотвода ЧАО "ИнГОК" – 38,77 га, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В проекте компании уточняется, что собственник земельных участков – Широковская районная государственная администрация Днепропетровской области. Земельные участки выбраны с учетом прилегающей промышленной инфраструктуры. На территории земельных участков расположены лесополосы и земли сельскохозяйственного назначения.

В сообщении отмечается, что объекты природно-заповедного фонда планируемой деятельностью не затрагиваются.

Читайте также: "Метинвест" Ахметова сократил выручку из-за падения мировых цен

ИнГОК специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два вида железорудного концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%. Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного концентрата в год.

ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, 71,24%) Рината Ахметова и группа компаний "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100