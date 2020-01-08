Кабмин предложил увеличить компенсацию при срочном увольнении работника

Об этом говорится в тексте законопроекта "О труде" (№2708), обнародованном на сайте Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Так, законопроект предусматривает, что работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником.

О решении расторгнуть трудовой договор работодатель должен письменно или указанными в трудовом договоре средствами электронной связи уведомить работника в срок не менее чем за 15 дней - если сумма периодов работы работника у данного работодателя составляет не более 6 месяцев; не менее чем за 30 дней - если сумма периодов работы работника у данного работодателя составляет более 6 месяцев; не менее чем за 60 дней - если сумма периодов работы работника у данного работодателя составляет более пяти лет; не менее чем за 90 дней - если сумма периодов работы работника у данного работодателя составляет более 10 лет.

По договоренности сторон указанные сроки предупреждения могут быть заменены денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не меньше среднедневного заработка работника за каждый рабочий день уменьшения срока такого уведомления.

Также работодатель имеет право без согласия работника заменить сроки предупреждения денежной компенсацией в сумме размере, определенном трудовым договором, но не меньше двойного среднедневного заработка за каждый рабочий день уменьшения срока такого предупреждения.

Порядок расчета среднедневного заработка определяется Кабинетом министров.

Законопроект также предусматривает, что в случае отказа работника подписывать дополнительное соглашение, предусматривающее расторжение трудового договора на этом основании, трудовой договор расторгается работодателем в одностороннем порядке путем предоставления работнику в способ, определенный трудовым договором, или заказным письмом с уведомлением о вручении информации о расторжении трудового договора.

Согласно тексту законопроекта, трудовой договор также может быть расторгнут по инициативе работодателя в связи с нарушением работником условий трудового договора более двух раз в течение 180 календарных дней. Перечень условий трудового договора, нарушение которых является основанием для его прекращения, определяется в трудовом договоре.

В то же время в законопроекте отмечается, что несоответствие работника занимаемой должности, выполняемой работе не считается нарушением работником условий трудового договора.

В случае принятия законопроект вступает в силу через шесть месяцев со дня, следующего за днем его опубликования.