Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток" в обход Украины (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба Кремля и турецкое государственное информагентство Anadolu, передает БизнесЦензор.

Турецкая компания BOTAS уже построила газопровод, который соединил "Турецкий поток" с существующей в Турции газовой сетью, а второй трубопровод, которым будет управлять совместное предприятие "Газпрома" и BOTAS, протянется до турецко-европейской границы в турецком регионе Фракия.

На церемонии также присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, через территорию этих стран должно пройти продолжение второй нитки "Турецкого потока".

По данным болгарского оператора "Булгартрансгаз", Россия уже осуществила первые поставки через газопровод, передает Reuters.

Приемный терминал расположен вблизи турецкого поселка Кыйыкей, примерно в 20 километрах от границы с Болгарией. Через "Турецкий поток" российский "Газпром" планирует ежегодно экспортировать в Болгарию около 3 млрд кубометров газа, новый газопровод заменит прежний маршрут через Украину и Румынию.

Через этот украинский маршрут "Газпром" поставил в 2019 году около 3 млрд кубометров в Грецию и примерно 0,5 млрд кубометров в Северную Македонию.

"Турецкий поток" состоит из двух ниток, каждая мощностью 15,75 млрд кубометров. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, вторая – в Болгарию и дальше в Сербию и Венгрию транзитом через турецкую территорию.

Болгария рассчитывает начать транзит газа из "Турецкого поотока" в Сербию к маю, а полностью достроить свой участок – к концу 2020 года.

Как сообщалось, в декабре 2019 года российский президент России Владимир Путин обвинил власти Болгарии в сознательном затягивании работы по строительству продолжения газопровода "Турецкий поток" на территории страны, несмотря на призывы Москвы их ускорить.

Проект газопровода "Турецкий поток", который должен обеспечить поставки газа из России в Турцию через Черное море, является частью плана России по обеспечению поставок газа в Европу в обход Украины.

Осенью 2019 года российский "Газпром" завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая – для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.