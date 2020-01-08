За год в Украине восстановлено 2400 километров дорог, – "Укравтодор"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор", передает БизнесЦензор.

"В 2019 году "Укравтодор" ввел в эксплуатацию 930,5 км отремонтированных и построенных дорог государственного значения. Виды ремонта на дорогах государственного значения: строительство и реконструкция - 34,8 км; капитальный ремонт - 82,1 км; текущий средний - 813,6 км. Областные государственные администрации ввели в эксплуатацию в 1477 км дорог местного значения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основными проектами "Укравтодора" в 2019 году были: Н-08 Запорожье-Мариуполь, М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский, М-12 Стрый-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Кропивницкий-Знаменка, строительство и реконструкция дороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, Н-11 Днепр-Кривой Рог-Николаев, Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев, М-05 Киев-Одесса, Р-51 Мерефа-Лозовая-Павлоград.

Также сообщается, что в этом году в Украине будет отремонтировано более 4 тыс. км дорог государственного и местного значения. Отмечается, что основными проектами "Укравтодора" в 2020 году станут строительство первой очереди моста через Днепр в Запорожье, реконструкция к категории скоростного шоссе трассы Н-31 Днепр-Решетиловка, реконструкция к категории скоростного шоссе Северной объездной дороги Житомира по трассе М-06, продолжение реализации проекта GO Highway (в Винницкой и Хмельницкой областях), завершение реконструкции к категории скоростного шоссе дороги М-03 на участке Лубны-Полтава-Валки, завершение строительства юго-западного объезда Полтавы, капитальный ремонт трассы М-01 на участке Киев-Копти, ремонт трассы Н-23 на участке Кропивницкий-Кривой Рог, завершение ремонта трассы Н-11 Днепр-Кривой Рог-Николаев и тому подобное.

"Также будут проведены международные тендеры, и ожидаем начала работ на проектах капитального ремонта трассы М-05 Киев-Одесса в Черкасской области и строительства северного объезда города Львов за счет кредитов ЕБРР и ЕИБ", - сообщили в "Укравтодоре".

Ранее сообщалось, что "Укравтодор" планирует в течение трех лет восстановить 7 тыс. км дорог государственного значения, которые находятся в аварийном состоянии.