Новый тариф на доставку газа для жителей Днепра на 40% меньше себестоимости, – "Днепрогаз"

Как сообщает пресс-служба компании, такое решение госрегулятора приведет к тому, что в 2020 году убытки "Днепрогаза" составят 147,2 млн грн, передает БизнесЦензор.

"Государственный регулятор впервые за последние годы пересмотрел вопрос необоснованных тарифов для газораспределительных компаний. Из-за убыточных тарифов АО "Днепрогаз" и другие Операторы ГРС по всей Украине понесли миллиардные убытки", – подчеркивается в сообщении.

Так, убыток "Днепрогаза" в 2017 году составил 39 млн грн, в 2018 году вырос до 137 млн грн, а по итогам 2019 года ожидается в размере уже 254 млн грн.

В компании отмечают, что принятие нового тарифа должно было решить основные проблемы газораспределительных компаний. Первая – это низкая заработная плата, по которой дефицит текучесть кадров в АО "Днепрогаз" составляет более 10%, вторая – вопрос задолженности за технологический газ (производственно-технологические расходы).

"Новый утвержденный тариф не позволяет поднять заработную плату газовиков до конкурентного уровня и остановить отток квалифицированных специалистов в другие компании энергетического сектора. Также необоснованный тариф не позволяет АО "Днепрогаз" закупить на рынке необходимые объемы технологического газа, создает финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа потребителям. Это приведет к искусственному банкротству не только операторов ГРС, но и нового независимого оператора ГТС", – заявляют в компании.

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Так, 24 декабря 2019 года постановлением №3017 НКРЭКУ утвердила для "Днепрогаза" новый тариф на услуги распределения природного газа на уровне 66 коп. за 1 кубометр (с НДС), в то время как фактическая себестоимость работ по доставке газа составляет 1,08 грн за куб. м (с НДС).

"Новый тариф не обеспечивает надлежащее финансирование работ и материалов, необходимых для безопасного и стабильного газоснабжения жителей Днепра и Днепровского района. В связи с этим в 2020 году убытки АО "Днепрогаз" составят 147,2 млн грн. Специалисты компании в очередной раз обращают внимание Нацкомиссии необоснованность расчетов и подчеркивают необходимость утверждения экономически обоснованных тарифов на распределение природного газа", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Днепрогаз" является распределение природного газа для жителей города Днепра и Днепровского района. Компания обслуживает около 5,5 тыс. км распределительных газопроводов. Ежегодно предприятие транспортирует около 800 млн кубометров газа для 400 тыс. бытовых потребителей, 3,7 тыс. промышленных предприятий и других субъектов хозяйствования.