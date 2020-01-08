Ривненская АЭС ввела в эксплуатацию комплекс по переработке радиоактивных отходов

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, 27 декабря 2019 года завершен ввод в эксплуатацию комплекса по переработке радиоактивных отходов (КПРАО) Ривненской АЭС. Завершены все дополнительные расчеты и обоснования анализа безопасности, которые предоставлялись в Госатомрегулирования Украины. Подтверждено безопасное функционирование оборудования и систем комплекса во время выполнения регламентного технологического процесса переработки РАО и признано, что комплекс по переработке радиоактивных отходов Ривненской АЭС и деятельность по переработке РАО соответствуют требованиям ядерной и радиационной безопасности.

По словам заместителя начальника цеха дезактивации и радиоактивных отходов РАЭС по обращению с радиоактивными отходами Владимира Горбунова, введение КПРАО не останавливает непрерывное воплощение инноваций в цикл обращения с РАО на Ривненской АЭС.

"Впереди еще много планов, которые необходимо реализовать в виде процедур и оборудования, но переработка радиоактивных отходов к виду, пригодному для конечного захоронения, с этого момента становится повседневной задачей ривненских атомщиков", - подчеркнул Горбунов.

Ривненская атомная электростанция расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт - с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт - с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт - с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт - с 2004 года.