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08.01.20 16:02

Экспорт зерновых превысил 31 миллион тонн

С начала 2019/20 маркетингового года (июль 2019-июнь 2020) по состоянию на 3 января 2020 года экспорт зерновых из Украины составил 31,1 млн тонн против 23,19 млн тонн в 2018/19 МГ.

Экспорт зерновых превысил 31 миллион тонн

Об этом свидетельствуют данные Информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

На отчетную дату:

Также за упомянутый период Украина экспортировала 191,8 тыс. тонн муки против 124,5 тыснн. то годом ранее. Поставки на внешний рынок пшеничной муки составили 190,7 тыс. тонн против 123,8 тыс. тонн в 2018/19 МГ.

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