Стадион и базу футбольного клуба беглого Курченко передали властям Харьковщины

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, передает БизнесЦензор.

"В настоящее время завершена регистрация помещений по ул. Плехановской, 65: это многофункциональный сектор (VIP-сектор), подтрибунные помещения южной и северной трибун и футбольная академия. Также 3 января завершена процедура регистрации помещений базы "Металлиста" в Высоком", – рассказала глав управления молодежи и спорта областной администрации Юлия Подзолкова.

В свою очередь глава ХОГА Алексей Кучер заявил, что для управления этим имуществом будет создано специальное предприятие.

"Государственная регистрация состоялась на прошлой неделе. Сейчас это имущество государства. На следующей неделе мы зарегистрируем государственное предприятие, в управление этого предприятия перейдут все помещения, все комплексы, в том числе и на стадионе "Металлист", – сообщил Кучер.

Глава ОГА добавил, что тренировочная база в Высоком продолжала принимать спортсменов летом, но проводить тренировки зимой уже невозможно, так как объект отключили от газа за долги.

"Здесь были разрушения, затопления. Нам необходимо установить степень разрушений, которые здесь произошли. После этого мы получим цифру и поймем, сколько времени необходимо для проведения восстановительных работ на базе. Понятно, что восстановление базы зависит от поступления средств", – отметил Кучер.

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Как сообщалось, Кабмин принял решение передать в сферу управления облгосадминистрации имущественные комплексы, конфискованные у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена" еще 11 апреля 2018 года.

Напомним, в декабре 2012 года группа компаний "Газ Украина" (после проведения ребрендинга – ВЕТЭК) Сергея Курченко достигла договоренностей по приобретению ФК "Металлист" у бизнесмена Александра Ярославского, который сложил с себя полномочия президента клуба.

30 августа 2013 года областной спортивный комплекс "Металлист" был продан за 674,5 млн грн, в том числе более 112,4 млн грн НДС. Купил стадион также Курченко.

3 апреля 2014 года председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов обратился в прокуратуру из-за того, что покупатель стадиона не перечисляет средства за объект. Хозяйственный суд Харьковской области 26 августа расторг соглашение купли-продажи, однако не удовлетворил требование взыскать с ответчика 134,9 млн грн неустойки. После этого прокуратура подала апелляцию с требованием взыскания неустойки.

В апреле 2016 года комитет по аттестации футбольных клубов Федерации футбола Украины отказал харьковскому "Металлисту" в выдаче аттестата на участие в чемпионате Украины сезона 2016-2017 годов из-за долгов перед работниками клубами, и лишил клуб профессионального статуса.

9 июня 2017 года Хозяйственный суд Харьковской области возбудил дело о банкротстве ПАО "Футбольный клуб "Металлист", подконтрольного беглому бизнесмену Сергею Курченко.

ФК "Металлист" является многократным призером чемпионата Украины по футболу, в частности, один раз занимал второе место, семь раз – третье. В 1988 году выигрывал кубок СССР.