Банки продолжили снижать ставки по депозитам во всех валютах

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Средние ставки по депозитам в гривне существенно снизились для бессрочных вкладов – на 0,19 процентного пункта, до 7,45% годовых. Депозиты сроком от месяца до трех подешевели на 0,18 п.п. – до 11,13% годовых. Вклады на периоды до месяца потеряли 0,17 п.п. – до 9,43% годовых.

Депозиты в гривне на срок свыше года подешевели на 0,11 п.п. – до 13,27% годовых. Ставки по вкладам на срок от 3 до 6 месяцев снизились на 0,07 п.п. – до 13,53% годовых, на срок от полугода до года – на 0,04 п.п., до 14,16% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах максимально упали для вкладов на сроки от 1 до 3 месяцев – на 0,12 п.п., до 1,11% годовых. Менее существенно потеряли сбережения периодом свыше года – на 0,11 п.п., до 2,60% годовых.

Вклады в долларах США на срок от полугода до года подешевели на 0,09 п.п. – до 2,44% годовых, на срок до месяца – на 0,08 п.п., до 0,98% годовых. Доходность вкладов периодом от 3 месяцев полугода снизилась на 0,07 п.п. и составляет 1,95% годовых. Бессрочные сбережения подешевели меньше всего – на 0,02 п.п., до 0,51% годовых.

Читайте также: Совет НБУ рекомендовал освободить от налогобложения доход по депозитам населения

Средние ставки по депозитам в евро больше всего снизились по вкладам на периоды от месяца до трех – на 0,14 п.п., до 1,06% годовых. Вклады на сроки свыше года подешевели на 0,12 п.п. – до 1,81% годовых, депозиты сроком до месяца потеряли 0,10 п.п. – до 0,68% годовых.

Депозиты в европейской валюте на период от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,07 п.п. – до 1,27% годовых. Депозиты периодом от полугода до года снизили стоимость на 0,06 п.п. – до 1,71% годовых. Доходность бессрочных сбережений опустилась на 0,02 п.п. и составляет 0,40% годовых.