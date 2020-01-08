БизнесЦензор

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08.01.20 14:59

Банки продолжили снижать ставки по депозитам во всех валютах

По результатам последних двух недель снизились ставки по банковским депозитам во всех валютах.

Банки продолжили снижать ставки по депозитам во всех валютах

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Средние ставки по депозитам в гривне существенно снизились для бессрочных вкладов – на 0,19 процентного пункта, до 7,45% годовых. Депозиты сроком от месяца до трех подешевели на 0,18 п.п. – до 11,13% годовых. Вклады на периоды до месяца потеряли 0,17 п.п. – до 9,43% годовых.

Депозиты в гривне на срок свыше года подешевели на 0,11 п.п. – до 13,27% годовых. Ставки по вкладам на срок от 3 до 6 месяцев снизились на 0,07 п.п. – до 13,53% годовых, на срок от полугода до года – на 0,04 п.п., до 14,16% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах максимально упали для вкладов на сроки от 1 до 3 месяцев – на 0,12 п.п., до 1,11% годовых. Менее существенно потеряли сбережения периодом свыше года – на 0,11 п.п., до 2,60% годовых.

Вклады в долларах США на срок от полугода до года подешевели на 0,09 п.п. – до 2,44% годовых, на срок до месяца – на 0,08 п.п., до 0,98% годовых. Доходность вкладов периодом от 3 месяцев полугода снизилась на 0,07 п.п. и составляет 1,95% годовых. Бессрочные сбережения подешевели меньше всего – на 0,02 п.п., до 0,51% годовых.

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Средние ставки по депозитам в евро больше всего снизились по вкладам на периоды от месяца до трех – на 0,14 п.п., до 1,06% годовых. Вклады на сроки свыше года подешевели на 0,12 п.п. – до 1,81% годовых, депозиты сроком до месяца потеряли 0,10 п.п. – до 0,68% годовых.

Депозиты в европейской валюте на период от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,07 п.п. – до 1,27% годовых. Депозиты периодом от полугода до года снизили стоимость на 0,06 п.п. – до 1,71% годовых. Доходность бессрочных сбережений опустилась на 0,02 п.п. и составляет 0,40% годовых.

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