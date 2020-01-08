Добыча угля за год оказалась на 6% меньше плана, – Минэкоэнерго

Такие оперативные данные были предоставлены Министерством энергетики и защиты окружающей среды по состоянию на 1 января 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Профсоюз работников угольной промышленности.

Так, в Донецкой области предприятия угольной промышленности всех форм собственности в 2019 году добыли 11,26 млн тонн угля. Государственными шахтами Донецкого региона было добыто за год 1,81 млн тонн угля. При этом уровень добычи угля на государственных шахтах области в сравнении с плановым заданием был уменьшен на 653,79 тыс. тонн.

Добыча угольных предприятий Луганщины всех форм собственности за 2019 год составила 328,78 тыс. тонн. На предприятиях Минэкоэнерго Луганской области поднято добыто 328,78 тыс. тонн угля. На государственных шахтах "минус" к плановому заданию составил 193,24 тыс. тонн.

Угольным объединением Днепропетровской области ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" за 2019 год добыто 18,2 млн тонн угля. "Минус" к плановому заданию составил 1,55 млн тонн.

Во Львовской области ГП "Львовуголь" за прошлый год добыло 1.36 млн тонн угля, что на 4,41 тыс. тонн меньше плана.

На ПАО "Шахта "Надежда" добыто 101,15 тыс. тонн угля, меньше плана на 15,85 тыс. тонн.

Госпредприятием "Волыньуголь" за 2019 год добыто 69,76 тыс.тонн угля, этот уровень добычи ниже планового задания на 120,24 тыс. тонн.

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% по сравнению с 2017 годом – до 33,29 млнтонн. В том числе добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) – до 5,81 млн тонн, энергетического – на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27,48 млн тонн.