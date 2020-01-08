Авиакомпании отменяют рейсы в Иран после крушения самолета МАУ (обновлено)

Об этом представитель авиакомпании сообщил французким СМИ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Air France, как только стало известно об авиаударах (Ирана по базам в Ираке, – ред.) решила приостановить все полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Речь идет о мере предосторожности", – заявил представитель авиакомпании.

О приостановке полетов через воздушное пространство Ирана также сообщили авиакомпании Lot Polish Airlines и "Белавиа", передает Радио Польша.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" имеет в своем расписании только один маршрут Минск—Дубай, который проходит через воздушное пространство Ирана и Ирака. Самолет по этому маршруту летает один раз в неделю.

По данным на сайте международного аэропорта "Тегеран" имени Имама Хомейни, также отменена запланированная на 21:00 посадка рейса авиакомпании Lufthansa из Франкфурта. Однако, по данными иранского информагентства IRNA, авиакомпания возобновит полеты в Тегеран уже в четверг.

Кроме того, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить полеты над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, включая транзитные рейсы, передает Интерфакс.

Ранее крупнейшая в регионе Юго-Восточной Азии авиакомпания Singapore Airlines заявила, что направляет свои самолеты в обход воздушного пространства Ирана после удара, нанесенного иранскими силами по двум американским базам в Ираке.

О прекращении полетов над территорией Ирана объявили и малазийская авиакомпания Malaysia Airlines.

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Как сообщалось, 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпело крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному времени. Как сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта, все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения.

По данным иранских авиационных властей, 147 пассажиров самолета были иранцами, операция по поиску тел погибших уже завершена.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна.

По данным сайта отслеживания рейсов FlightRadar, рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, который должен был вылететь в 5:15, был задержан на час и вылетел в 6:12 по местному времени. Лайнер должен был приземлиться в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) в 8:00 по киевскому времени.

После этого Украину запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января.