Евросоюз будет применять свои правила к газопроводу "Турецкий поток"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы применим (к "Турецкому потоку") все правила для трубопроводов на территории Европейского союза", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Ему был задан вопрос о соответствии "Турецкого потока" положениям Третьего энергетического пакета для трубопроводов из третьих стран.

Трубопровод "Турецкий поток" общей мощностью 31,5 млрд кубометров в год должен обеспечить поставки газа из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.

Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы.