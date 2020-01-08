Иран отказывается передать Boeing "черные ящики" разбившегося самолета МАУ, – СМИ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы не передадим "черный ящик" производителю и американцам", - заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Он уточнил, что страна, в которую будут переданы самописцы для расшифровки, пока не выбрана.

Абедзаде подчеркнул, что причина аварии не будет раскрыта до завершения анализа данных "черного ящика".

Ранее иранский государственный вещатель IRIB сообщил, что на месте падения самолета были обнаружены оба бортовых самописца украинского самолета.

Как сообщал БизнесЦензор, американский авиастроительный концерн Boeing заявил о готовности предоставить любую необходимую помощь в расследовании обстоятельств крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вблизи аэропорта Тегерана.

8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпело крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному времени. Как сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта, все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения.

По данным иранских авиационных властей, 147 пассажиров самолета были иранцами, операция по поиску тел погибших уже завершена.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна.

По данным сайта отслеживания рейсов FlightRadar, рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, который должен был вылететь в 5:15, был задержан на час и вылетел в 6:12 по местному времени. Лайнер должен был приземлиться в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) в 8:00 по киевскому времени.

После этого Украину запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января.