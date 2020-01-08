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08.01.20 13:41

Запасы угля на складах ТЭС выше прошлогодних в 2,3 раза

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины за неделю, со 2 по 8 января 2020 года, снизились на 2,1% (на 54,9 тыс. тонн) – до 2 млн 514,1 тыс. тонн, что в 2,3 раза (на 1 млн 409,9 тыс. тонн) выше запасов по состоянию на 8 января 2019 года, свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По расчетам агентства, запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 558,9 тыс. тонн, что на 5,8% (на 34,7 тыс. тонн) меньше, чем неделю назад и в 2,1 раза больше (на 301,5 тыс. тонн), чем годом ранее.

Запасы газового угля на складах ТЭС равны 1 млн 955,2 тыс. тонн, что на 1% (20,1 тыс. тонн) меньше чем к 2 января этого года и в 2,3 раза больше, чем к 8 января прошлого года.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за неделю снизились на 1,8% (на 3,8 тыс. тонн) – до 212,7 тыс. тонн, что также на 15,7% (на 39,6 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее.

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