Arricano отменила продажу Dragon Capital торговых центров в Кривом Роге и Запорожье

Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже (LSE), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Управляющая команда Arricano разработала обновленные стратегии для торговых центров "Солнечная галерея" и City Mall, которые, по ее мнению, повысят их стоимость и эффективность. В результате переговоры с DCI о продаже более не ведутся", – сказано в сообщении.

По словам гендиректора Arricano Анны Чуботиной, реализация усовершенствованных стратегий после расторжения договоренностей с Dragon Capital Investments Limited позволит повысить стоимость объектов, что соответствует интересам акционеров Arricano.

Как сообщалось, в августе 2019 года Arricano Real Estate Plc объявила о намерении продать собственные ТРК "Солнечная галерея" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) и City Mall (Запорожье). Компания также заключила предварительные соглашения с Dragon Capital Investments Limited и другими сторонами в связи с продажей.

По данным девелопера, управляющей компанией ТРК "Солнечная галерея" является "дочка"Arricano ЧАО "Укрпангруп", а ТРК City Mall управляет ООО "Призма Альфа" – дочерняя компания кипрской Sunloop Co Limited Хиллара Тедера. В сентябре-2019 Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на покупку Dragon Capital Investments Limited акций указанных компаний, обеспечивающие превышение 50% голосов в высших органах управления.

ТРК City Mall открыт в Запорожье в 2011 году. Согласно информации на сайте ТРК, общая площадь составляет 23,4 тыс. кв. м, арендная – 24,5 тыс. кв. м. Инфраструктура включает паркинг на 800 машиномест.

ТРК "Солнечная галерея" открыт в Кривом Роге в 2008 году. Общая площадь ТРК составляет 44 тыс. кв. м, арендная – 35,6 тыс. кв. м. Паркинг рассчитан на 398 мест.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Ей также принадлежит 49,9% в ТРЦSky Mall (Киев).

Как сообщалось, чистая прибыль Arricano Real Estate Plc за 2018 год составила $38,1 млн, что на 47,6% выше показателя 2017 года.

По состоянию на 8 января 2019 года Retail Real Estate O.U. вместе с Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., Юрием Полдом и Рауно Тедером являются акционерами Arricano Real Estate Plc. Конечным и мажоритарным бенефициаром Arricano является Хиллар Тедер, который опосредованно владеет 55,04% голосующих акций. Его старшему сыну Рауно Тедеру принадлежит 15,82% акций.