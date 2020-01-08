БизнесЦензор

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08.01.20 13:36

Boeing готов участвовать в расследовании крушения самолета МАУ в Иране

Американский авиастроительный концерн Boeing заявил о готовности предоставить любую необходимую помощь в расследовании обстоятельств крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вблизи аэропорта Тегерана.

Boeing готов участвовать в расследовании крушения самолета МАУ в Иране

Как передает БизнесЦензор, об этом говорится на официальной странице Boeing в сети Twitter.

"Мы находимся в контакте с нашими авиакомпаниями- клиентами и поддерживаем их в это трудное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь", – сообщили в компании.

В американском концерне отметили, что в данное время проводится сбор дополнительной информации о происшествии.

Как сообщалось, 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпело крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному времени. Как сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта, все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения.

По данным иранских авиационных властей, 147 пассажиров самолета были иранцами, операция по поиску тел погибших уже завершена.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна.

По данным сайта отслеживания рейсов FlightRadar, рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, который должен был вылететь в 5:15, был задержан на час и вылетел в 6:12 по местному времени. Лайнер должен был приземлиться в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) в 8:00 по киевскому времени.

После этого Украину запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января.

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