Украина импортировала рекордный объем бананов

Об этом со ссылкой на EastFruit сообщает БизнесЦензор.

Эксперты оценивают импорт бананов в Украину за 12 месяцев 2019 года в 270-275 тыс. тонн, что на 8-9% больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2018 году.

"Характерно, что рекордный объём импорта бананов в Украину отмечается на фоне растущего производства украинских фруктов и ягод и сокращения численности потребителей после утери контроля над АР Крым и несколькими районами Донецкой и Луганской областей страны. Даже в 2013 и 2014 годах импорт бананов был меньше, чем в 2019 году. А это говорит о ещё более резком росте потребления этих экзотический фруктов в расчете на одного жителя Украины", - говорит Катерина Зверева, директор по развитию УПОА.

По оценкам УПОА, в 2019 году каждый житель Украины впервые потребил в среднем более 6 кг бананов за год. Таким образом, среднедушевое потребление бананов украинцами выросло на 20-22% по отношению к 2013 году.

Аналитики УПОА оценивают розничный оборот бананов в Украине в 7,5 млрд грн ($320 млн), в то время как розничный оборот яблок страны не превышал 4,4 млрд. грн ($190 млн).