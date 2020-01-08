"Укрзализныця" получит в этом году 26 новых пассажирских вагонов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

В 2019 году "Укрзализныця" приняла в эксплуатацию 18 новых пассажирских вагонов украинского производителя - 16 вагонов купейного типа и 2 типа СВ.

"В новых вагонах использованы современные материалы, существенно повышен уровень комфорта. По требованию "Укрзализныци" 70% оборудования вагона отечественного производства, в том числе системы кондиционирования и вакуумные туалеты (те, что использовались ранее, были иностранного производства)", - сообщает компания.

"Укрзализныця" также обновляет парк пассажирских вагонов за счет капитально-восстановительного ремонта (КВР), что значительно продлевает срок их эксплуатации. Так, в прошлом году компания обновила 29 вагонов: срок их эксплуатации продлили на 14 лет.