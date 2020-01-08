Зеленский поручил провести проверку летной годности всех гражданских самолетов

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

По словам Зеленского, он дал поручение Генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

"Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", - сообщает Зеленский.

Как сообщал БизнесЦензор, в Иране разбился пассажирский самолет украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины".