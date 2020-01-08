Инвесторы требуют в суде от Daimler 896 миллионов евро компенсации

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

В иске, зарегистрированном в суде в конце декабря, инвесторы обвиняют Daimler в "нарушении обязательств на рынке капитала" и потери стоимости их акций.

Как отметили в адвокатском бюро, Daimler имел нелегальное оборудование на своих дизельных автомобилях и "скрыл связанные с этим риски и расходы для рынка капитала". Также концерн "ввел в заблуждение" своих инвесторов, из-за чего те "покупали акции Daimler слишком дорого".

К иску присоединились банки, корпорации и фонды из Европы, Северной Америки, Азии и Австралии, добавляет юридическая фирма. Речь идет о покупке акций между 10 июля 2012 и 20 июня 2018. Во время этой "дезинформационной фазы" цена акций Daimler снизилась с более 90 до ниже 60 евро, отмечается в заявлении.

Между тем в Daimler заявили, что об иске не знают. "Мы считаем известны нам иски необоснованными и будем защищаться от обвинений всеми законными средствами", - заявила пресс-секретарь компании.

Напомним, в апреле 2019 немецкое Федеральное ведомство автотранспорта (KBA) заявило о подозрении Daimler в манипулировании данными о содержании выхлопов. Речь идет о примерно 60 000 экземпляров модели Mercedes-Benz GLK с дизельным двигателем. Программное обеспечение позволяло на испытательных стендах занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Манипулятивное программное обеспечение было обнаружено в конце 2018 года. Дальнейшие проверки только усилили подозрения ведомства.