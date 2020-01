В Иране разбился пассажирский самолет МАУ

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер Украины Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор.

"Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа", - сообщил премьер.

По предварительным данным, на борту самолета было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Страница президента Владимира Зеленского в Facebook сообщает, что по предварительным данным все пассажиры и члены экипажа погибли.

"Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли", - сообщает Facebook-страница президента.

first video of the crash scene.#ukraine#ps752 pic.twitter.com/riUDistyrc