БизнесЦензор

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07.01.20 15:16

Милованов спрогнозировал укрепление курса гривны в 2020 году

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов ожидает укрепления курса национальной валюты в 2020 году.

курс,гривна

Об этом Милованов написал на своей странице в Facebook.

"Курс - это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире, или в Украине, то должен изменяться и курс. Национальный банк может повлиять на такое изменение временно, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса. Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего, да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках", - отметил министр.

Ранее БизнесЦензор опубликовал прогноз курса гривны на 2020 год от 20 международных и украинских аналитиков, которые прогнозируют незначительную девальвацию украинской валюты на следующий год.

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