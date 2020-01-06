Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com.

В минувшую пятницу, когда цены выросли на новостях об убийстве Сулеймани, аналитик Energy Aspects Амрита Сен в интервью CNBC отметила, что нестабильность на рынке связана с отсутствием ответа на вопрос, как Иран ответит на гибель Сулеймани.

Она не исключила возможный удар по нефтяным объектам в районе Персидского залива наподобие атаки на завод Saudi Aramco.

Сен отметила, что если ожидание ответа Ирана затянется, то нефтяные котировки могут вернуться к прежним показателям.

Последний раз баррель Brent стоил дороже $70 в конце мая. Тогда взлет цен на нефть был также связан с событиями в районе Персидского залива. В середине мая США обвинили Тегеран в нападении на два танкера в ОАЭ, а иранские военные пригрозили "отправить на дно" американские корабли.