Зеленский получил 5 миллионов роялти от "Квартала 95"

Соответствующее сообщение о существенных изменениях в имущественном положении он внес 3 января в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, весной 2019 года Владимир Зеленский передал принадлежащие ему доли в разных компаниях соратникам и партнерам, формально выполнив обещание выйти из бизнеса.

Наибольшее количество активов Зеленского оформили на его давнего партнера, назначенного ныне первым помощником президента, Сергея Шефира: Зеленский передал ему свои доли в восьми компаниях.

Его старшему брату, шеф-редактору и автору "Студии Квартал-95" Борису Шефиру перешли доли в двух компаниях.

Ранее Сергей Шефир рассказывал, что смена собственников бизнеса Зеленского – номинальная, доли в бизнесе перешли по договоренности и вернутся к Владимиру Зеленскому по истечению президентского срока.